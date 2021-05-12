Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL - Haberler | 3. Sayfa

- Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Arefe Günü memleketi Gaziantep'e gelerek, bir ay önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret etti.

- Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Arefe Günü memleketi Gaziantep'e gelerek, bir ay önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret etti.

Arefe Günü'nde Gaziantep'teki Asri mezarlığa giden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada bulunan şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada şehit ailelileri ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Gül, baş sağlı dileyerek, yaklaşık bir ay önce vefat eden annesinin mezarına hareket etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Bakan Gül ve beraberindekiler mezarlıktan ayrıldı.

Bakan Abdülhamit Gül'ün mezarlık ziyaretine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül, bir ay önce ölen annesinin mezarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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