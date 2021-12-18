Adalet Bakanı Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
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Adalet Bakanı Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün parti binası önünde karşılanması Adalet Bakanı Gül'ün bina içerisinde partililerle sohbet etmesi Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ile sohbeti TUNCELİ ( AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

TUNCELİ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün parti binası önünde karşılanması

Adalet Bakanı Gül'ün bina içerisinde partililerle sohbet etmesi

Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ile sohbeti TUNCELİ ( AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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