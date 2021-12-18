Adalet Bakanı Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün parti binası önünde karşılanması Adalet Bakanı Gül'ün bina içerisinde partililerle sohbet etmesi Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ile sohbeti TUNCELİ ( AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
TUNCELİ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün parti binası önünde karşılanması
Adalet Bakanı Gül'ün bina içerisinde partililerle sohbet etmesi
Adalet Bakanı Gül'ün AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ile sohbeti TUNCELİ ( AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.