Adalet Bakanı Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'nde konuştu: (1)
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Adalet Bakanı Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'nde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddeti önlemek için kararlı şekilde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

08.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:44
Adalet Bakanı Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'nde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddeti önlemek için kararlı şekilde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Gül, partisinin bir otelde düzenlenen Artuklu İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatarak, kadına şiddeti nefretle kınadığını belirtti.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetle, kötü fiiller ve istismarla en güçlü şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Gerek mevzuat anlamında gerekse kurumsal anlamda hangi kadına bir el uzanıyorsa, şiddete maruz kalıyorsa o kadının yanında olmaya devam edecek, bu kötülüğün yaşanmaması içinde en büyük kararlığı göstermeye devam edeceğiz. Dileğimiz bu tür hadiselerin yaşanmaması, bu tür istenmeyen görüntülerin ülkemizde yaşanmaması için üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getirmektir."

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin devam ettiğini hatırlatan Gül, bu annelerin çocuklarına kavuşması için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti. Onurlu, başı dik annelerin gözünün yaşının dinmesini ve onların çocuklarına kavuşmasını istediklerini dile getiren Gül, "Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda hepsi çocuklarına kavuşmaya devam edecek." dedi.

"Ellerinde silah değil kitap olması gerekir"

Adalet Bakanı Gül, dağa kaçırılan çocukları kendi evlatları gibi gördüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Bu çocukların yeri dağın yolu değil okulun yoludur ve ellerinde silah değil kitap olması gerekir. Bütün mücadelemiz bunun içindir. Bu çocukları dağa değil anne kucağına getirmek için bu mücadeleyi büyük bir aşkla sürdürmeye devam edeceğiz. O çocuklar bizim çocuklarımız. Onları terörle buluşturan, onları teröre dağa götüren zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı annelerinin kucağından ayırmamak için bütün gayretimizi, mücadelemizi göstermeye devam edeceğiz."

Kongreye, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Manşet

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