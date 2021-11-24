Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş... - Haberler
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül:

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız".

Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı iki yıllık uygulama dönemine yayılan 393 faaliyetin 138'ini yani yüzde 35'ini hayata geçirmiş durumdayız". - ANKARA

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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