Adalar'da akülü araç tartışması

ADALAR, İSTANBUL (DHA) - ADALAR'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu. Akülü araç yasağı Adalar'da tartışmaya neden oldu. Ada'nın E-5'e döndüğünü söyleyen Faika Ayça, "Ada, ada olma niteliğini çoktan kaybetti. Akülü araçların Ada'dan tamamen kalkması gerekiyor" dedi. Ada sakinlerinden Özkan Atak ise "Ben akülü aracımı korsan olarak kullanmıyorsam, kimse benim akülü aracıma dokunamaz. Böyle bir hakları yok. 5 Ekim'de bu akülü araçları toplarlarsa büyük bir kargaşa olur" diye konuştu.

Faytonların kaldırılması ile birlikte Adalar'da akülü araç kullanımı yaygınlaştı. 03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'dan akülü araçların kaldırılması kararı aldı. UKOME'nin kararına göre, Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu. Akülü araç yasağı Adalar'da tartışmaya neden oldu.

"AKÜLÜ ARAÇLARIN ADAYA ZARARLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Akülü araçların kaldırılması gerektiğini söyleyen ada sakini, "Çünkü bu akülü araçlar önceden Adalar'da yoktu. İki sene içerisinde akülü araçlar ortaya çıktı. Biz çocukluğumuzda adayı yürüyerek gidip geliyorduk. Ancak şimdi bu akülü araçları herkes aldı ve artık ticareti yapılmaya başlandı. Ben bu akülü araçların adaya zararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an kullandığım akülü araç bana ait değil bir arkadaşımın. Şu an yük taşımak için ödünç aldım" dedi.

"BENİ BİR ADALI OLARAK YANLIŞ BİR UYGULAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"