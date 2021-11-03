Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı bitti mi, hangi gün, günü mü değişti? sorularının yanıtının gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ada Masalı yeni bölüm tarihinde yapılan değişiklik dizinin hayranlarını meraklandırdı. Her hafta salı günleri izleyici ile buluşan Ada Masalı dizisi bu akşam ekranlara gelmedi.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran'a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir'deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.

Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran'ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?

Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten'in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.

Poyraz ve Haziran'ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.

ADA MASALI SALI AKŞAMI NEDEN YOKTU?

Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Özge Demirtel, Rami Narin gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Ada Masalı'nın yayın tarihi değişti. Ada Masalı yeni bölümü ile 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı dizisi, 3 Kasım Çarşamba günü yeni bölümüyle saat 20:00'de ekrandaki yerini alacak.

Ada Masalı dizisinin yayın günü merak ediliyor. Star Tv ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Ada Masalı, her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyordu. 2 Kasım Salı akşamı Star Tv yayın akışında yer almayan dizi kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Ada Masalı neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Ada Masalı dizisi yayın tarihi ile ilgili değişiklik yapıldı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ikilisinin paylaştığı ekranların sevilen dizisi Ada Masalı yeni gününde kaldığı yerden devam edecek. Son zamanlarda reytinglerindeki düşüş nedeniyle dizi hayranları bu gün değişikliğinin final öncesi son adım olabileceği yorumları yapıyor. İnternet aramalarında "Ada Masalı neden yok, bitti mi? Yeni bölüm ne zaman, hangi gün?" sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.

STAR YAYIN AKIŞI 3 KASIM

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Ana Haber

20:00 Ada Masalı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet