Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 5. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 5. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı final bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil'in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran'ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran'ın Ada'da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır. Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir. Poyraz, Haziran'ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar. İkili tatlı bir iddiaya girerler; Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz'a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.

ADA MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!