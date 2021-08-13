Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 9. Bölüm fragmanı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 9. Bölümü ile bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 9. Bölüm Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 9. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 9. Bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 9. Bölüm ön izlemesi izle! İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, kendisine bunca zamandır yalan söylemiş olan Haziran'a karşı öfkeyle doludur. Haziran ise yaptığı kötülüğü telafi etmekten başka bir şey düşünmez. Haziran, otelden gitmeyecektir ve Poyraz istese de istemese de onunla çalışmaya mecburdur… Ancak, Poyraz Haziran'ı yıldırmaya kararlıdır. Haziran'ı istemeyen sadece Poyraz değildir. Poyraz'ın öfkesinin altında bir de aşk acısı yattığını fark eden Aliye de panikler ve Haziran'a karşı harekete geçer. Olan biteni farkında olan Zeynep de kızını kimseye ezdirmeyecektir.

Aliye'nin hamlelerine karşı Zeynep'in de bir planı vardır. Diğer taraftan, İdil babasının evlenmek istediği kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır ve bu kararlılık büyük krizlere neden olacaktır. Halen Ada'yı terk etmemiş Hakan ise daha da hırslanır ve gözü kara bir şekilde hem Poyraz'ın hem de Haziran'ın yaralarını deşmek için elinden gelen her şeyi yapar...

ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE!

ADA MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!