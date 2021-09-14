Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 13. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 13. Bölümü ile bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 13. Bölüm Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 13. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 13. Bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 13. Bölüm ön izlemesi izle! İşte detaylar haberimizde… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz aşklarının karşısındaki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bunun için de bu aşkın en büyük düşmanları olan İdil ve Batu'nun oyunlarını bozmaları ve onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaları gerekmektedir. İdil ve Batu'yu ayrıldıklarına inandırmak için adadaki herkesi, en yakınlarını bile bu ayrılığa ikna etmelidirler.

Ancak saklı gerçeklerin peşinde olan yalnızca Haziran ve Poyraz değildir. İdil ve Batu da kendilerine bir oyun oynanıp oynanmadığından emin olmak için harekete geçer. Attıkları her

adımın onları bir tuzağa sürüklediğini fark etmezler bile. Alper, kendini Biricik'e affettirmeye çalışırken Melisa da yaptığı hatanın cezasını fazlasıyla çekiyor gibidir. Biricik ise ikisini kolay kolay affedeceğe benzememektedir.

Fatih ve Latif'in Selma ve Zeynep'in gönlünü kazanmak için attıkları adımlar her seferinde başlarına daha büyük dert açmaktadır. Haziran ve Poyraz, hiç beklemedikleri bir anda öğrendikleriyle sarsılacak, kendilerini büyük bir karar almaya zorlayacaklardır. Aşklarını ispat etmek için başka yolları kalmamıştır artık. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her yıl düzenlenen hayır kermesi bu sene ada halkı için daha da heyecanlı bir hâl alacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haber le çalkalanır ortalık; Haziran ve Poyraz sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir. İdil'in yalanını öğrenen Aliye bir taraf seçmek konusunda zorlanmaktadır. Haziran'ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil'in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu'dan bir şeyler yapmasını ister. Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu için de işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz'ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir.

Alper ve Melisa'nın öpüştüğünü öğrenen Biricik, giderek büyüyen bir tehlikeye dönüşmektedir. Melisa ve Alper sakladıkları sırrın altında ezildikçe Biricik daha büyük bir oyunun içine iter onları. Haziran ve Poyraz'ı ayırmak için Poyraz'ın geçmişini kurcalayan Batu, nihayet bir sonuca ulaşır. İdil ise gerçek bir aşkın karşısında bir yalanla mücadele edilemeyeceğini henüz fark etmemiştir.

ADA MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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