Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 9. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 10. Bölüm fragmanı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 10. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 10. Bölüm 2. Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 10. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 11. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan'la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran'ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kalır.

İdil, Zeynep'le Latif'in düğününü engellemeye kararlıdır. Haziran da bu evliliği onaylamaz. Bu sırada gizemli biri oteldeki suit odayı iki aylığına kiralar. Ancak hiçbir şeyi beğenmediğinden Haziran ve Poyraz odayı baştan yaratmak zorunda kalır. Bunun için çıktıkları yolculukta ömürlerinin sonuna kadar unutamayacakları Elsa Hanım'la tanışırlar. Elsa Hanım, Poyraz ve Haziran'a asla unutamayacakları bir şey öğretir.

Poyraz, Haziran'la konuşmaya hazır olduğunu hissettiği anda harekete geçer ancak bu sırada odayı tutan kişi de otele giriş yapar. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?



Yapım: Ay Yapım

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo: Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak

Oyuncular: Ayça Ayşin Turan (Haziran), Alp Navruz (Poyraz), İpek Tenolcay (Zeynep), Nihan Büyükağaç (Selma), Bülent Çolak (Görkem), Cem Anıl Kenar (Hakan), Beril Pozam (İdil), Özge Demirtel (Biricik), Rami Narin (Alper), Eylül Ersöz (Nehir), Bedia Ener (Aliye), Mesut Özkeçeci (Doygun), Merve Nur Bengi (Melisa), Fatih Yücebağ (Sadık), Bensu Begoviç (Duygu), Eren Devrim (Mert), Mustafa Aran (Burak) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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