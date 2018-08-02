Ada Kaya İnşaat Dostları; Yeni Proje İçin Bilgilendirildi

SAKARYA'DA İLK 60 VİLLALI ÖZEL PROJE

Adapazarı Sakarya Valiliği'nin karşısında bulunan Karapınar Mahallesi'nde 35 villadan oluşan projeye başlayan Ada Kaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kaya, dost ve müşterilerine verdiği yemekle, yeni projesini tanıttı. Kaya; 2 ay sonra ise Kazımpaşa Mahallesi'nde doğa manzaralı 24 adetten oluşan villa projelerinin temelini atacaklarının müjdesini verdi.

Sakarya'da son 1 yılda konut sektöründe ciddi bir daralma olduğundan projesini yüzde 25'e düşürdüğünü ifade eden Ada Kaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kaya, o projelerini de satarak, ihtiyaç durumundan dolayı dostlarının 'neden villa projesi yapmıyorsun' diye taleplerden yola çıktığını söyledi. Bu doğrultuda Sakarya Valiliği karşısındaki Karapınar Mahallesi'nde 35 villadan oluşan projeye başladıklarını dile getiren Ada Kaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kaya, 2. Etap'ta ise Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde fındık bahçeleri içerisinde doğa manzaralı 24 adetten oluşan villa projeleri olduğunun da müjdesini verdi. Toplamda 50 adet villa projesi olduğunu ifade eden Kaya; bu projelere başlamadan önce 2-4 ay gibi sürede araştırma yaptığını, müşterilerinin kesinlikle ortak alanlı ve site içerisinde bir proje istemediklerini, herkesin müstakil istediğini söyledi. Projelerin çizimine başlamadan önce bu istekleri dikkate aldığını belirten Kaya, haneye özel teraslı, bahçesi olan yan komşusuyla kendi projesiyle hiçbir bağlantısı olmayan bir villa yaptıklarını vurguladı.