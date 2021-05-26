Acunmedya Akademi eğitim hayatına başlıyor

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi, 7 Haziran'da Maslak NeoTech Kampüste eğitime başlıyor.

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi, 7 Haziran'da Maslak NeoTech Kampüste eğitime başlıyor. Akademide ünlü televizyoncuların, duayen şeflerin ve dijital üstatların yönetiminde uygulamalı eğitimler verilecek. Acunmedya Akademi ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi ile 'olağanüstü bir başarma platformu' kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Akademinin kurulma hikayesine ilişkin Ilıcalı, "'Dünyaya yön verenler hayalperestlerdir'. Çok sevdiğim ve doğruluğuna çok inandığım bir sözdür bu. Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir. Ben öyle yaptım. Şimdi siz 'hayalperestler'inde, hayallerinin peşinden koşabilmesi için Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte olağanüstü bir başarma platformu olacağına inandığımız Acunmedya Akademi'yi kurmaya ve hayata geçirmeye karar verdik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ise şunları söyledi:

"Dünyada eğitim dönüşüyor. Artık kurumlar ve üniversiteler iş birliği içerisinde çalışmalı ve birlikte gençler için fayda üretmeliler. Bu vizyon ve hayal ile Acun Medya ile bu yolculuğa başladığımız için çok heyecanlıyız. Ezber bozan, yenilikçi programlarla Edu 5.0 anlayışımızı bu alana da taşıyacağız."

STAJ VE İŞ İMKANI

'Hayalin İşin Olsun' mottosuyla yola çıkılan akademide 'Televizyon, Gastronomi ve Dijital' alanlarda uzman isimler eğitim verecek. Kişilerin önceden eğitimleri olsun, olmasın, bireylerin seçtikleri bu sektörlerden herhangi birinde tam şekilde hazır hale gelmeleri amaçlanıyor. Eğitimle, yurt içi ve yurt dışı stajlar ve beraberinde gelen iş imkanlarının bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Akademideki eğitimini tamamlayan kişiler, dünyada ve Türkiye'de geçerli Nişantaşı Üniversitesi onaylı Acunmedya Akademi Diploması'nı almaya hak kazanacak.

Detaylara akademinin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimin içeriği şöyle:

"TELEVİZYON BÖLÜMÜ:

- İleri Televizyonculuk Eğitimi

GASTRONOMİ BÖLÜMÜ:

- Profesyonel aşçılık eğitimi

- Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

- Prochef Eğitimi

DİJİTAL BÖLÜMÜ:

- Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

- Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

- Google Reklamcılığı Eğitimi

- CRM ve Salesforce Eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı