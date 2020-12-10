Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı

Acun Ilıcalı'nın yarışmalarına katılarak adını duyuran isimlerden biri olan Bahar Candan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, yaptığı tuhaf paylaşımlarla gündem olmayı başaramayınca göğsünün göründüğü videoyu paylaştı.

Son yıllarda Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isimler furyasında yer alan Bahar Candan, ismi unutulmaya başlanınca gündeme gelmek için ilginç yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan, son olarak bornozlu videolarını takipçileriyle paylaştı.

Ancak paylaşılan videolardan birinde Bahar Candan'ın göğsünü göstermesi dikkat çekti. Bir süre yayında kalan video, gelen eleştirilerin ardından Bahar Candan tarafından silindi.