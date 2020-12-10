Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı
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Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı

10.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:11

Acun Ilıcalı'nın yarışmalarına katılarak adını duyuran isimlerden biri olan Bahar Candan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, yaptığı tuhaf paylaşımlarla gündem olmayı başaramayınca göğsünün göründüğü videoyu paylaştı.

Son yıllarda Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isimler furyasında yer alan Bahar Candan, ismi unutulmaya başlanınca gündeme gelmek için ilginç yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan, son olarak bornozlu videolarını takipçileriyle paylaştı.

Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı

Ancak paylaşılan videolardan birinde Bahar Candan'ın göğsünü göstermesi dikkat çekti. Bir süre yayında kalan video, gelen eleştirilerin ardından Bahar Candan tarafından silindi.

Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı

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Haber Yorumları (10)
====: Bahar bu zeka seviyesiyle ilkokulu nasıl bitirmiş acaba
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S: PEK BİR ŞEY GÖRÜNMÜYOR AMA GENEDE HOŞ DEGİL YANİ. . . .
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VTNDS: merkezi açacaksınki o zaman ünlü olursun
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500
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