Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
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Dominik Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Instagram, Magazin

Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum

Survivor'un bugün yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında aynı takımda olan Yasin ve Barış yumruk yumruğa kavga ediyor. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konu hakkında konuşan Ilıcalı, diskalifiye konusu hakkında ekibiyle toplantı yapmaya karar verdi.

20.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:10
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölüm fragmanında Barış Mert Yağcı ile Yasin Obuz'un birbirine girdiği görüntüler dikkat çekti. Salgın nedeniyle Dominik'te olan Acun Ilıcalı ise Instagram hesabından canlı yayın yaparak konu hakkında ilk kez konuştu.

"DİSKALİFİYE OLUR MU OLMAZ MI BİLMİYORUM"

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan' Survivor Panorama' programının sunucularıyla canlı yayın yaparak şunları söyledi: "Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var. Sercan oynayamıyor ama kötü değil. Yarın çok acayip şeyler olacak. Sercan oynamayacak."

"ÖDÜLÜ DUYUNCA YARIŞMACILARIN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR"

"Ödül çok büyüktü. O kadar büyüktü ki tansiyon yükseldi. Ödül, Dominik'in en güzel 2-3 evinden biri. Benim geçenlerde Instagram'a koyduğum ev. Şöyle anlatayım. Ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor. Bir taraf çok mutlu oluyor. Diğer tarafta da Sercan oynamayacak diye demorileze olanlar var."

Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum

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Haber Yorumları (4)
MEHMET: Yasin her konuda barışı tahrik ediyor bu konuda yaşın olayları çok ama çok abartıyor karşı takımın gözünün önünde barışı körüklüyor olmaz takımın huzurunu bozan yaşın diskalife olacaksa yaşın ne yaşını tanırım nede barışı
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POLAT: bence olmaz . uçuşlar yasak adada adam kalmadı reyting lazım yarışma uzayacak gibi
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
ADEM: Bu programı seyretmesem uyku uyuyamıyorum. Allhım nasıl sürükleyici o oyunlar . Not: 7 yaşındayım
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
ALİHAN ÇELİK: Olmaz tabi sana reyting lazım geç bu işleri et bakalım diskalifiye görelim..
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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