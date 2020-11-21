Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in cezasını kesti
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Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in cezasını kesti

21.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:58
Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in cezasını kesti

Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmacısıyla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmacısıyla ilişiğinin kesildiğini duyurdu. Masterchef yarışmasıyla Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle tepki gördü. TV8'de yayınlanan programın yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef'le ilişiği kesildi. Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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