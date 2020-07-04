Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
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Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı

Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Acun Ilıcalı ise hastane çıkışı duygularını basınla paylaştı.

04.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:22

İlk kez torun sevinci yaşayan Acun Ilıcalı, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Allah herkese nasip etsin. Kızım Banu da çok mutlu. Tarifi olmayacak bir duygu. Beni güzel bir yerde yakaladınız. Sizi öpüyorum" dedi.

BEBEĞE BEGÜM İSMİ VERİLDİ

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.

Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı

Kaynak: Snob Magazin

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