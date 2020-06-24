Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale çok az bir süre kalırken, final tarihi ve yeri merak ediliyordu. Survivor Panorama'ya konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin finalinin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyledi.

Ekranların reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2020'de finale sayılı günler kala heyecan ve gerilim üst seviyede yaşanıyor. Survivor'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı, herkesin cevabını merak ettiği, "Survivor 2020 finali ne zaman?" ve "Survivor 2020 finali nerede yapılacak?" sorularına yanıt verdi.

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Finale sayılı günler kaldığını belirten Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin olacağını ve son haftanın inanılmaz geçeceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyledi. Ilıcalı, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2020'DE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Öte yandan, Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Bu hafta eleme kotasında Sercan, Nisa ve Evrim bulunuyordu. SMS oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan Evrim adaya veda etti.