Acun Ilıcalı, Petekkaya'ya Survivor'dan cevap verdi, detayı kimse fark etmedi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor
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Acun Ilıcalı, Petekkaya'ya Survivor'dan cevap verdi, detayı kimse fark etmedi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'ın son bölümünde, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailelerinin sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermiş ve yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını talep etmişti. Ilıcalı, kendisine bugün cevap veren Zuhal Kalaycıoğlu hakkında konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya için, "Twitter dediğin konu, bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Ilıcalı'nın sözlerini "Patron olduğunu hatırlattı" şeklinde yorumladı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın kanalda ödül almasının ardından kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya hakkında Survivor'da konuştu. Ilıcalı, yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kendisine Twitter hesabından verdiği yanıtla ilgili konuştuğu sırada, Erkan Petekkaya meselesine de girdi.

"REYTİNG MALZEMESİ YAPTINIZ"

Zuhal Kalaycıoğlu, yarışmanın önceki programında kendisi hakkında "yakamızdan düşsünler" ifadesi kullanan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kalaycıoğlu, "Siz yarışmacınıza sahip çıkmadınız. Gücünüzü kullanıp, beni ve kızımı reyting malzemesi yaptınız. Sizin de kızınız var. Allah'ın adaletine havale ettim sizi" dedi.

Acun Ilıcalı, Petekkaya'ya Survivor'dan cevap verdi, detayı kimse fark etmedi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor

ILICALI'DAN PROGRAMDA YANIT GELDİ

Acun Ilıcalı, Survivor'daki konseyde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

ILICALI'NIN SÖZLERİNİ YORUMLADILAR

Sosyal medyada Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu. Çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı, Ilıcalı'nın sözlerinde önemli şifreler yattığını ve Erkan Petekkaya'ya "bizde dizi yapan adam" diyerek kendi kanalında dizi yaptığını hatırlattığını ifade etti.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
ADANA001 MERKEZ: Acun para kaybedince ses tonu hep böyle olur. ???? Bir annenin evladını koruması gayet normal sevgili acun. Senin kobayın değil kimse. Eee tabi kanala rağbet kalmadı. Bakalım daha büyük neler yapacan ilgi çeksin diye. İnsanlar seni anladı ve akın akın eritiyorlar. Bu sana şımarık halin artık son bulup şu haberleri gereksiz işlerle meşgul etme. Annesinin yerinde olsam sana dava açardım. Tarihe not düşsün diye. Hakediyorsun
Cevap Yaz 19 95 Yayından Kaldır
NAZIM : Survivor birincisi efemine, odul verdiginin durumu ortada,exendeki programlar ortada seyma diye birini kazandirdin medyaya peki bunlari genclerin gozune gozune sokmak dogru mu?bunlara bakinca para icin toplumun ahlakinin altini kazdiginin farkinda degilmisin sayin acun?? Petekkaya ya gelince adam haksiz mı? Bu yaptiklarin bu ulke icin sence normal mi??
Cevap Yaz 9 78 Yayından Kaldır
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Acun Ilıcalı, Petekkaya'ya Survivor'dan cevap verdi, detayı kimse fark etmedi: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor - Haberler Magazin
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