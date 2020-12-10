Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

"GÜLEN GÖZLERİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören Seda Sayan ise "Mekanı cennet olsun" diyerek taziye dileklerinde bulundu.