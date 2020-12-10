Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
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Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

10.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:44

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın dostunun ölüm haberiyle yıkıldı. Vefat eden arkadaşıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, "Hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

"GÜLEN GÖZLERİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımını gören Seda Sayan ise "Mekanı cennet olsun" diyerek taziye dileklerinde bulundu.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Levent Bozkurt hayatını kaybetti
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

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Haber Yorumları (5)
BİNGÜL TEYZE: Ne kadar güzel rahmetliyi böyle anmak hepimize nasip olsun böyle anılmak gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüz
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BEN: Allah rahmet eylesın
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VEDAT: Yaaa Acun bey Öğren dünyayı paranda kurtarmayacak seni. . .
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