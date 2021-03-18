Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
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Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba

18.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:31

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesinin hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın hamile haliyle çekilmiş karesi sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan ikili, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

GENÇ SEVGİLİNİN ANNESİ ÇOCUK BEKLİYOR

Ailesi hakkında çok fazla açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın ortaya çıkan son karesi sosyal medyada da gündem oldu.

İşte sosyal medyada gündem olan o kare;

Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi doğum için gün sayıyor
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
Haber Yorumları (5)
TİTTO: paranın gözünü seveyim ne hallere sokuyor insanları
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
VATANDAŞLAR;: Parası olduğu için 30 yaş küçük torununun, torunu yaşındaki kızla evleniyor. Ya parası olmasa kim bakar kendisine. Topluma örnek olacağına kendi yaşıtınla evleneceğine bak neler yapıyor. Eski eşi de oradan oraya yiyip içip arkadaş yeni yeni arkadaşlar ediniyor. Medyatik bir yerlere getirildi . Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle zenginler arasına giremez. Sonunda malını mülkünü öbür dünyaya götüremeyecek. Çalma kapıyı çalarlar kapını.
1 Yayından Kaldır
AAA: Bu adamın kanalını tv rehberimden silmişim böyle haber olmasa da yüzünü hiç de görmem
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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