Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti
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Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti

27.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:05

Acun Firarda programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Beyi olarak da bilinen Birol Doğan istifa etti. Doğan'ın tazminatını da alarak Ilıcalı ile olan iş ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.

Televizyon dünyasına damga vuran programlarıyla tanınan Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostu ve sağ kolu Birol Doğan'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı. Medyaradar'da yer alan habere göre, Show TV ekranlarından yayınlanan Acun Firarda programından bu yana Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Var Mısın Yok Musun programının da Hamdi Beyi olarak bilinen Birol Doğan istifa etti.

İSTAFAYA DUYGUSAL SEBEPLER GÖTÜRDÜ

Ünlü televizyoncunun yıllardır sağ kolu olan Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti
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