Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu Kuruçeşme'deki villasını 125 milyon TL'ye sattı. Ilıcalı'nın evinin alan kişinin iş adamı Mustafa Aktaş olduğu ortaya çıktı.

Her yaptığıyla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın kaldığı Boğaz manzaralı lüks villasını 125 milyon TL'ye sattı. Ilıcalı'nın evini alan isim ise belli oldu.

ÜCRETİN YARISINI PEŞİN ALDI

Ilıcalı'nın villasını Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş satın aldı. Sanayi alanında faaliyet gösteren Mustafa Aktaş'ın, Ilıcalı'ya 8.4 milyon dolar ödediği ve paranın diğer yarısını da takas yoluyla karşıladığı öğrenildi. Takasın ne olduğu ise gizliliğini koruyor.

Kaynak: Snob Magazin