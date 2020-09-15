Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı
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Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu Kuruçeşme'deki villasını 125 milyon TL'ye sattı. Ilıcalı'nın evinin alan kişinin iş adamı Mustafa Aktaş olduğu ortaya çıktı.

15.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:26

Her yaptığıyla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın kaldığı Boğaz manzaralı lüks villasını 125 milyon TL'ye sattı. Ilıcalı'nın evini alan isim ise belli oldu.

ÜCRETİN YARISINI PEŞİN ALDI

Ilıcalı'nın villasını Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş satın aldı. Sanayi alanında faaliyet gösteren Mustafa Aktaş'ın, Ilıcalı'ya 8.4 milyon dolar ödediği ve paranın diğer yarısını da takas yoluyla karşıladığı öğrenildi. Takasın ne olduğu ise gizliliğini koruyor.

Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı kimin aldığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (8)
ASD: Boğaz manzaralı villanın değeri Şeyma nın bir aylık nafaka geliri kadar.
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
COŞKUN: Asıl ilginç olan boğaz kıyıları koruma bölgesi değil mi oraya nasıl böyle bir villa sitesi inşa edimişki
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MÖR: İçinde şeyma varken mi, yoksa yokken mi o fiyata gitti.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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