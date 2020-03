Acun Ilıcalı müjdeli haberi verdi: Her hafta Türkiye'den biri gelerek Survivor'da yarışacak

04.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:05

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Elemenin yaşandığı bölümde konuşan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili bir sürprizi açıkladı.

"HER HAFTA TÜRKİYE'DEN BİRİ GELECEK"

Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi. Ilıcalı'nın açıklaması adadaki yarışmacıları da heyecanlandırdı.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Elemenin yaşandığı bölümde İrem, Derya ve Sercan potaya giren isimler oldu. SMS oylamasında en düşük oyu alan Derya Can Göçen ise yarışmaya veda eden isim oldu.

