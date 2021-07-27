Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi yeniden çekmek için harekete geçti
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Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi yeniden çekmek için harekete geçti

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi yeniden çekmek için harekete geçti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yayınladığı döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisini Exxen için yeniden çekmeye başlayan Acun Ilıcalı'nın efsane yapım Behzat Ç. için de harekete geçtiği ileri sürüldü. Hatta Ilıcalı'nın dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlı ile görüştüğü de söylentiler arasında.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 2021'in başında yeni platformu Exxen'i izleyiciyle buluşturdu. Platformda birçok program ve diziye yer veren Ilıcalı, yayınladıkları döneme damga vuran ve günümüzde de konuşulmaya devam eden diziler için çalışmalara başladı.

BEHZAT Ç. YENİDEN Mİ ÇEKİLECEK?

İlk hamlesini Leyla ile Mecnun dizisi için yapan Acun Ilıcalı, eski kadroyu yeniden bir araya getirerek çekimlere başladı. Ünlü televizyoncunun şimdi de başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç.'yi yeniden izleyiciyle buluşturmak çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi yeniden çekmek için harekete geçti
Erdal Beşikçioğlu

ESKİ KADRO VE SENARYOYU İSTİYOR

Ilıcalı'nın Behzat Ç.'yi aynı kadro ve senaryo ile yeniden çekmek için Beşikçioğlu ile görüştüğü oyuncunun da düşünmek için zaman istediği de konuşulanlar arasında.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
YAVUZ BOLAT: Sakın öyle bir saçmalık yapmayın
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