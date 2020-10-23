Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
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Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi

23.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:01

Yapımcı Acun Ilıcalı, bir süredir yanında olan kızı Melisa'yı annesi Şeyma Subaşı'ya teslim ettikten sonra Londra'da yaşayan sevgilisi Çağla Altunkaya'nın yanına gitti. Ilıcalı'nın sürekli sevgilisinin arkasından yürümesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

MELİSA GİDİNCE SOLUĞU AŞKININ YANINDA ALDI

Ilıcalı, bir süredir tatilde olan eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı yanına almasının ardından Londra'da eğitim gören sevgilisinin yanına gitti. Birlikte alışveriş yapan çift, kendisini tanıyan Türklerin objektiflerine takıldı.

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi

Sevgilisinin aksine maskesiz olan Acun Ilıcalı'nın keyifsiz halleri ve sürekli Altunkaya'nın arkasından yürümesi dikkatler kaçmadı.

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi

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Haber Yorumları (2)
MANTİKSİZ: Bu kizin ailesi yok mu . . . ? Nasil bir migde. . . Yeterki zengin olsun da ne olursa olsun mantigi . . . Tabii Seyma gibi yasamak istiyorlar- onun gibi alisveris edebilmek
Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
YORUMCU: Soruyu kendin sormuşsun cevabıda kendin vermişsin. Aynen öyle kardeşim maalesef ne mide var ne insanlık yeterki para şöhret olsun. Gerisimi, güldürmeyin. . .
1 7 Yayından Kaldır
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