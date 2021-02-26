Acun Ilıcalı ile Youtuber Reynmen'in aralarının açıldığı iddiası
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Acun Ilıcalı ile Youtuber Reynmen'in aralarının açıldığı iddiası

26.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:40
Acun Ilıcalı ile Youtuber Reynmen'in aralarının açıldığı iddiası

Reynmen olarak bilinen Youtuber Yusuf Aktaş'ın, "Bu halk Survivor neden izler" eleştirisi, Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Ünlü televizyoncu, sözlerinden dolayı Exxen'deki programını iptal ettiği Reynmen'i, Instagram hesabından da sildi. Ilıcalı'nın bu hamlesi, ikilinin aralarının açıldığı iddialarını da doğrulamış oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Reynmen olarak bilinen Youtuber Yusuf Aktaş'ı Survivor çekimleri için adaya davet etmiş, fenomen ismin Youtube kanalına destek vermişti. Ardından ikilinin, dijital medya platformu Exxen'de yayınlanacak bir proje için anlaştığı gündeme gelmişti.

REYNMEN'İN ELEŞTİRİSİ, ARALARINI AÇTI

Sosyal medya fenomeni Reynmen, katıldığı bir yayında Acun Ilıcalı'nın yıllardır devam eden Survivor yarışması için "Bu halk Survivor'u neden izler" eleştirisinde bulundu. Exxen'de Berkcan Güven ile program yapacak olan Reynmen'in bu açıklamasının ardından programı iptal edildi. Ünlü televizyoncu, açıklamalarından dolayı arasının açıldığı iddia edilen Reynmen'i sosyal medya hesabı Instagram'dan sildi.

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Acun Ilıcalı ile Youtuber Reynmen'in aralarının açıldığı iddiası
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Reynmen olarak bilinen Youtuber Yusuf Aktaş'ın, "Bu halk Survivor neden izler" eleştirisi, Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı.

Ilıcalı, sözlerinden dolayı Exxen'deki programını iptal ettiği Reynmen'i, Instagram hesabından da sildi.

Ilıcalı'nın bu hamlesi, ikilinin aralarının açıldığı iddialarını doğrula

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