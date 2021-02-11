Acun Ilıcalı Survivor'u Türkiye'de çekmek için harekete geçti
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Acun Ilıcalı Survivor'u Türkiye'de çekmek için harekete geçti

11.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:23
Acun Ilıcalı Survivor'u Türkiye'de çekmek için harekete geçti

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle reklam gelirlerinde düşüş yaşayan Acun Ilıcalı'nın, Survivor'u Türkiye'de çekmeye karar verdiği hatta bunun için de Düzce'den 50 dönümlük arazi aldığı konuşulmaya başlandı.

Uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden oldu. Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak için yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği ileri sürüldü.

50 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDI

Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı öğrenildi. Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda haberler paylaşılmaya başlandı.

Acun Ilıcalı'ı Survivor'u Türkiye'de çekmek için harekete geçti

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