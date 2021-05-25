Acun Ilıcalı hangi İngiliz futbol takımını alacak? Acun Ilıcalı İngiliz futbol takımıyla resmen görüşmelere başladı!

Acun Ilıcalı'nın daha önce canlı yayında dile getirdiği hayali gerçek oluyor. Futbol takımı sahibi olmak istediğini birçok yerde dile getiren ve bunun için daha önce Hollanda'da bir kulübe ortak olan Acun Ilıcalı hayalinde olan İngiliz futbol takımına oldukça yakın. Peki Acun Ilıcalı hangi ingiliz futbol takımını alacak? Acun Ilıcalı

Daha önce Fortuna Sittard ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, asıl hayalini gerçekleştiriyor. İngiltere liginden bir takım almanın hayali olduğunu belirten Acun Ilıcalı bu hayaline çok yakın. Son dönemde gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan Acun Ilıcalı'nın alacağı İngiliz futbol takımıyla ilgili detaylar haberimizde.

ACUN ILICALI HANGİ İNGİLİZ FUTBOL TAKIMINI ALACAK?

Hollanda Ligi takımı Fortuna Sittard'a yatırım yapan ancak daha sonra karşılıklı anlaşma sonrası kulüple yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'yi satın alıyor.

Acun Ilıcalı'nın satın almak için görüşmeler yaptığı takım Hull City. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; taraflar arasında bir süredir başlayan görüşmeler olumlu devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın kulübün sahibi Ehab Allam ile görüşme halinde ve hayali her an gerçekleşebilir.

HOLLANDA'DAN VAZGEÇTİ

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamayla "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." Fortuna Sittard kulübünden ayrıldığını duyurmuştu.

İNSTAGRAM'DAN TAKİP ETTİ!

Hull City 2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönetiminde bulunmakta ve CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi.

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Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.