Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı
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Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı

Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanan 'Gibi ve Hükümsüz' adlı projelerinin ilk bölümleri Youtube'da yayınlandı. Ilıcalı sevilen birçok projeyi ücretli olarak Exxen'den sunması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Uzun süredir kullanıcıların tepkilerinin odağında olduğu ücretli platformdaki iki diziyi Youtube'da yayınlama kararı aldı.

İLK BÖLÜMLERİ YAYINLANDI

Kısa sürede kullanıcılar tarafından beğenilen Gibi ve Hükümsüz dizilerinin ilk bölümleri Youtube'da yayınlandı. İddialı dizileri, üye olunmadan ya da ücret gerektirmeden izleme imkanı sunan Ilıcalı, sosyal medya kullanıcılarından da bu kararı ile beğeni topladı.

Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı
Damla Çelikli
Haberler.com
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