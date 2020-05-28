Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar

Konuk olduğu canlı yayında "Survivor'da Ersin Korkut'a Kürtçeyi yasakladı" iddiasının yöneltildiği Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vicdansızların, vatan hainlerinin yapacağı provokasyonlar bunlar" ifadesini kullandı.

28.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:52

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Ilıcalı "Survivor'da Ersin Korkut'a Kürtçeyi yasakladı" iddiasına da yanıt verdi.

"VİCDANSIZLAR, VATAN HAİNLERİ"

Kendisinin hayatı boyunca dil, din ve ırk konularında ayrımcılık yapmadığını ifade eden Ilıcalı, "Benim böyle bir problemim yok ama bence problemi olanlar var. Hayatımız boyunca bizi birbirimize düşürmek için art niyetliler hep bir provokasyon yaptı. Bu da işte bu konuda bir provokasyon. Ancak vicdansızların, vatan hainlerinin aslında yapacağı provokasyonlar bunlar" dedi.

"MONTAJDA GÖRDÜĞÜM GÖRÜNTÜ BU"

Survivor'da yarışmacı olan oyuncu Ersin Korkut'un annesi ile yaptığı görüşmede Türkçe konuşması üzerine programında Kürtçeye izin vermediği iddia edilen Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç isimli yarışmacının Kürtçe bir ninni söylemek için izin istediğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Öyle komik bir şey yaşıyoruz ki yarışmacı arkadaşımız 'Kürtçe söyleyebilir miyim?' demiş ben 'evet' demişim. 'Acun Kürtçe söylenmesine karşı' diye bir şeyler dönüyor. Yok Ersin annesi ile görüşürken... Ben Ersin'in annesi ile ne konuştum ne görüştüm. Montajda gördüğüm bir görüntü bu. Bununla ilgili kadıncağıza en ufak bir şeyde bulunmadık."

'HAYATIM BOYUNCA DİN, DİL VE IRK AYRIMI HİÇBİR ZAMAN OLMADI"

Kendisine yönelik zaman zaman medya organları tarafından saldırı yapıldığını iddia eden Ilıcalı," Ben buna çok alışık bir insanım. Çünkü kariyer basamaklarında saldırıya uğradığım çokça olmuştur. Büyük basın organları da bana zamanında saldırıda bulundu ama Allah'a şükür halkla arama kimse giremedi. Benim hayatım boyunca din, dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Bu çalıştırdığım, dost olduğum, beraber olduğum insan da olmadı" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Magazin
Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Magazin
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Magazin
Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Magazin
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Magazin
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Magazin
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Ersin Korkut Serdar Ortaç
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Metin Oktay İlhan Cavcav Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:52:55. #1.15#
title