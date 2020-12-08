Acun Ilıcalı'dan yeni platformuna yeni bir dizi
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Acun Ilıcalı'dan yeni platformuna yeni bir dizi

08.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:11
Acun Ilıcalı'dan yeni platformuna yeni bir dizi

Sosyal medya programına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni bir platform için çekeceği 'Sihirli Annem' dizisi hakkında "Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu.

Sosyal medya programına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni bir platform için çekeceği 'Sihirli Annem' dizisi hakkında "Kızım Melisa dizinin eski bölümlerini soluksuz izliyordu. Bende yenisini çekeyim dedim" ifadelerini kullandı.

Bir Televizyon kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, sosyal medya programında Şelale Kadak'ın 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk oldu. Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Acun Ilıcalı, yeni kurulan platform için çekeceği 'Sihirli Annem' dizisini anlattı. Bir anda sosyal medya da en üst sıralara gelen konu magazin gündemine bomba gibi oturdu.

"Bu kadar seviyor, yenisini yapayım bari dedim"

Çeşitli programlar çekmek için hazırlanan Acun Ilıcalı, 17 yıl önce yayınlanan Sihirli Annem dizisini yeni bölümleriyle tekrar yayınlanacağını ve çekim için çalışmaların başladığını açıkladı. 1 Ocak 2021 yılı itibariyle yayın hayatına başlayacak olan yeni platformda Sihirli Annem dizisinin de olacağını belirtti. Acun Ilıcalı, "Geçen Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi, baktım Melisa'ya böyle nefes almadan eski bölümleri seyrediyor. Anında madem bu kadar seviyor, yenisini yapayım bari dedim. Ondan sonra hemen yapımcımızı aradım sevgili yapımcımız da duyarlılık gösterdi, şimdi çekimdeler" dedi.

"Belki onu birinci bölüme getireceğim, ismini söylemeyeyim"

Çevresini çok fazla gözlemlediğini ve yeni dizinin ilk bölümüne ise çok önemli yabancı bir rapçiyi getireceğini belirten Ilıcalı, "Biraz etkilenirim, çok gözlemlerim yani mesela Leyla'nın sevdiği bir rap müzik yapan var, çok önemli bir yıldız. Leyla'da şimdi Türkiye'yi temsil ediyor. Yabancı ağır sıklet bir yıldız, belki onu birinci bölüme getireceğim, ismini söylemeyeyim" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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