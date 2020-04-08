Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da Sercan'ın Nisa'dan hoşlandığı iddia edildi. Bu yakınlaşmayla ilgili ilk kez konuşan Acun Ilıcalı, "Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik" ifadelerini kullandı.

Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti. Sercan kavganın nedenini, "Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi" sözleriyle açıklamıştı. BARDAKTAKİ DETAY İddiaya göre Sercan'ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı. Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı. "NİSA'YA KIYAMIYORUM, O YESİN" Bugün yayınlanan fragman dikkat çeken anlara sahne oldu. Açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan'ın Nisa'ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı. ACUN'DAN İLK YORUM GELDİ Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında bu konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.