Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Survivor 2020'nin ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, yeni sezonda yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'ye beklediklerinden çok başvuru yapıldığını belirterek "Lütfen başvurmayın" ricasında bulundu.

Survivor 2020'nin 114. bölüm konsey toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yeni sezonuyla yayınlanacak olan Masterchef'le ilgili de sohbet etti. Eski MasterChef yarışmacısı Yasin ile konseyde sohbet eden Ilıcalı, yarışmanın başvuruları hakkında ilginç bir istekte bulundu.

"YEMEK İŞİYLE ÇILGINCA İLGİLENMİYORSANIZ BAŞVURMAYIN"

Yarışmaya çok başvuru olduğundan bahseden Acun Ilıcalı, "Başıma ilk kez geliyor" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Masterchef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvurulara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen Masterchef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın."

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmasının Survivor 2020'nin finalinden 2 gün sonra TV8'de yayınlanmaya başlayacağını açıkladı. Masterchef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alması bekleniyor.