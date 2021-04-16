Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan flaş hamle!
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan flaş hamle!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan flaş hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ayça Çağla Altunkaya'dan flaş bir hamle geldi. İşte Altunkaya'nın o hamlesi...

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Snob Magazin'in haberine göre; Ayça Çağla Altunkaya, Instagram hesabından bugüne kadar paylaştığı tüm fotoğrafları aniden kaldırdı.

Instagram hesabı gizli olan Altunkaya'nın bu hamlesi kafaları karıştırdı. Altunkaya'nın sevgilisi Acun Ilıcalı ile yanak yanağa çekilmiş karesi ise profil resmi olarak duruyor.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündemde olan 22 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın mesleği de ortaya çıktı.

Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hemşirelik okulundan mezun olduğu öğrenildi.

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın evlenip evlenmeyeceği oldukça merak ediliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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