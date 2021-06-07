AÇÜ Rektörü Bilgin'den Milli Eğitim Müdürü Acar'a ziyaret
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AÇÜ Rektörü Bilgin'den Milli Eğitim Müdürü Acar'a ziyaret

AÇÜ Rektörü Bilgin'den Milli Eğitim Müdürü Acar'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ı ziyaret etti.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ı ziyaret etti.

AÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette, AÇÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 21-23 Haziran'da yapılacak "Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Kongresi-2" ile ilgili hazırlıkların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, AÇÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliğinin arttırılması ve gelecek yıllarda yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu da aktarıldı.

AÇÜ Rektörü Bilgin'den Milli Eğitim Müdürü Acar'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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