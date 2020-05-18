Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Açlıktan ölmek üzere olan hasta köpek barınağa teslim edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan hayvansever Necdet Demirat, Çukurköy Mahallesi yakınlarında Küçük sanayi girişinde yaralı halde bulduğu sokak köpeğini Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber vererek teslim etti.

Köpeği yürüyemez halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Necdet Demirat, "Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Açlıktan ölmek üzere idi ve yemesi için tavuk kafesi verdik. Çok zayıf ve sağ arka ayağında şişlik olduğundan basamıyor. Hayvan barınağı yetkililerini tedavi etmeleri için aradık. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor, kısırlaştırma yaparak yine yaşadıkları ortama tedavileri sonrası geri bırakıyorlar. " dedi.

Yetkililerce Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA