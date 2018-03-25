Acıpayam'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Antalya yönüne gitmekte olan Hüseyin İlhan (73) yönetimindeki 20 KF 410 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt İlhan (70) yaralandı.

Ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin İlhan, burada yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.