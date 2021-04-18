Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Kovid-19 konusunda vatandaşları uyardı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu edilen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, salgın konusunda vatandaşları uyardı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu edilen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, salgın konusunda vatandaşları uyardı.

Hulusi Şevkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, tedavisinin başarıyla gerçekleştiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

Kovid-19 tanısı konmuş bazı kişilerin ilaçları kullanmadıklarını aktaran Şevkan, "Değerli kardeşlerim işin şakasının olmadığını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik konusunu ise hala altın kural olarak devam ettiğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

27 Mart'ta yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif sonuç veren Şevkan'ın evde başlayan tedavisi 6 Nisan'da Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde devam etmişti. Şevkan, 16 Nisan'da taburcu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek