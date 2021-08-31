ACININ SOFRALARA YOLCULUĞU, KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE KAZANDIRIYOR

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kadınlar tarafından kurulan 'Besnili Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' üyeleri, salça ve pul biber yapımı için hummalı şekilde çalışmaya başladı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kadınlar tarafından kurulan 'Besnili Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' üyeleri, salça ve pul biber yapımı için hummalı şekilde çalışmaya başladı. Kooperatif üyesi kadınlar, 10 dönüm alanda ekili biberin hasadını yaptıktan sonra biberleri organik yöntemlerle salça ve pul bibere dönüştürerek, tüketiciye ulaştırıyor. Hasadı yapılan 40 ton biber, salça ve pul biber olarak satıldıktan sonra elde edilecek gelirin bir kısmı öğrencilere burs olarak dağılacak, geri kalan bölümü ise kadınlar arasında paylaştırılacak.

Besni'ye bağlı Kesmetepe Beldesi'nde belediye başkanı Ali Yılmaz öncülüğünde 7 kadın tarafından 'Besnili Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' kuruldu. 10 dönüm arazide ekimi yapılan biberin hasat edilmesiyle kadınlar, salça ve pul biberleri organik yöntemlerle üreterek tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor. Kesmetepe Belde Belediye Başkanı Ali Yılmaz tarafından desteklenen kooperatif üyeleri 40 ton biber hasadından elde edilecek salça ve pul biberleri satarak yaklaşık 270 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Elde edilecek gelirin bir kısmı beldede eğitim gören öğrencilere burs olarak dağıtılacak, kalan kısmı ise kadınlar arasında paylaştırılacak.

Kesmetepe Belde Belediye Başkanı Ali Yılmaz, bu sezon 40 ton biber hasadı yapacaklarını ve biberlerin geleneksel yöntemlerle salça ve pul bibere dönüştürüleceğini belirterek, Kadın girişimcilerimizi desteklemek için kurduğumuz kooperatif ile salça ve pul biber üretimi yapacağız. 10 dönüm arazide ürettiğimiz biberleri üyelerimizle birlikte topluyoruz, ardından salça ve pul bibere dönüştürüp satarak kooperatif üyelerimizi destekleyeceğiz dedi.

KADINLARA EN BÜYÜK DESTEK EŞLERİNDEN

Kadın Girişimcileri Destekleme Kooperatifi (BESKA) Fatma Candar, en büyük desteği eşlerinden aldıklarını söyledi. Arazide eşlerinin yardımıyla biber ektiklerini ve şimdi hasat ettiklerini anlatan Candar, Biz bunu sürekli yapıyorduk. Salça ve pul biberleri kendimiz için üretiyorduk. Belediye başkanımızın girişimciyle kooperatif kurduk. Amacımız sağlıklı gıda tüketimine katkı sağlamak ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmak. Doğal ürünleri satarak hem para kazanmayı hem de beldemiz öğrencilerinin eğitimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmamız sırasında en büyük desteği ise eşlerimizden görüyor olmak bizi ayrıca mutlu etti şeklinde konuştu.

Sağlıklı gıda tüketimine aracılık etmek için kurulan kooperatifin kadınlar ve öğrenciler için büyük şans olduğunu anlatan kooperatif üyesi kadınlardan Fatma Emre, Ürettiğimiz biberlerin yakınlarımız ile birlikte hasadını yapıyoruz. Topladığımız biberleri pul biber yapımı için kuruttuk. Amacımız sağlıklı gıda tüketimine katkı sağlamak ve bununla aynı zamanda girişimciler olarak ekonomik gelir elde etmek. Geçmişte biz bu salça ve pul biber üretimini kendimiz için yapıyorduk. Kooperatif ile birlikte şimdi herkese örnek olmayı amaçlıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı