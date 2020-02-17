Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi
Haberler » Güncel » Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi - Haber

Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi

Mersin'de bir açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

17.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:36
Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi

'de bir açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

ilçesi Kuvayımilliye Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaço olarak görev yapan , güzergah üzerinde müzik eşliğinde vatandaşları eğlendirdiği sırada bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi Aydemir'e darbetti.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüye, Aydemir'in darbedilmesi ve çevredekilerin müdahalesi yansıdı.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri palyaçoluk yaptığını söyledi.

İşini severek yaptığını dile getiren Aydemir, "Açılışta insanları eğlendirmeye çalışıyordum. Biri yanıma geldi. Tipimi beğenmemiş. İnsanlarla davranış şeklimin kötü olduğunu düşünerek bana hakaret etti. El kol hareketiyle rahatsız etti. Tekme attı, dövdü. Bu durumdan çok rahatsız oldum. Şikayetçi olmadım. Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Açılışta görevli palyaçonun darbedilmesi cep telefonuyla görüntülendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler