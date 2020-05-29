AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI
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AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI

Koronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.

29.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:37

Koronavirüs salgını için inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşiköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci ile tamamlanmış halinin görüntüleri paylaşıldı.

AÇILIŞI YAPILACAK OLAN PANDEMİ HASTANELERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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