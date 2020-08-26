Acılık değerleri: Scoville nedir? Scoville acılık derecesi ölçeği kaçtır? Biberlerin acı değerleri
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Acılık değerleri: Scoville nedir? Scoville acılık derecesi ölçeği kaçtır? Biberlerin acı değerleri

Biberlerin acı eşiklerine göre değerleri vardır. Scoville, biberlerin acılık birimidir. 0 ila 16 milyon arasında Scoville acı dereceleri mevcuttur. Peki bu acı değerleri kaçtır, Scoville nedir, Scoville acı ölçüleri kaçtır, acı biber türleri nedir, acı biber acılık seviyeleri kaçtır tüm detaylar haberimizde...

Acılık değerleri: Scoville nedir? Scoville acılık derecesi ölçeği kaçtır? Biberlerin acı değerleri
26.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:13

Geçtiğimiz günlerde Youtube'da paylaşılan bir video ile tekrardan gündeme gelen Scoville acılık değerleri vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Acı eşiklerine göre biber sosu veya biber sebzesi satın almak isteyenler olabilir. Peki Scoville nedir, acı değerleri kaçtır?

SCOVİLLE NEDİR?

Scoville, biberlerin acılık birimidir. Scoville ölçüm sistemi, 1912 yılında Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirilmiştir. Test, bir miktar biber ekstresinin tadı denekler tarafından hissedilmeyecek hale gelene kadar şekerli su ile seyreltilmesi ve acının hissedilmediği anda şekerli su ile biberin oranlarının ölçülmesiyle yapılır.

Acı tat, kapsaisin adlı maddenin kemoreseptör sinir uçlarını (nöron uçlarındaki dentritler) uyarması sonucu hissedilir. Acı, deride de hissedilmekle beraber goblet hücrelerinin yoğun olduğu ve mukus zarıyla kaplı dokularda daha iyi hissedilir. Kapsaisin içeren meyveler acı biber olarak ifade edilir ve Scoville ölçümü de kapsaisin oranının hesaplanması esasına dayanır.

Acılık değerleri: Scoville nedir? Scoville acılık derecesi ölçeği kaçtır? Biberlerin acı değerleri
Naga Jolokia biberi (Dünyanın en acı 2. biberi)

SCOVİLLE ACI DERECELERİ DEĞERLERİ

0 - 100 : Acısız, Dolmalık biber

100 - 500 : Pimento biberi (Tatlı kırmızı biber)

500 - 1000 : New Mexico Anaheim biberi

600 - 800 : Tabasco sosu (Yeşil biberli)

1000 - 1500 : Poblano biberi

1500 - 2500 : Rocotillo biberi

2500 - 5000 : Tabasco sosu (Tabascolu)

2500 - 8000 : Jalapeno biberi

5000 - 10,000 : Wax biberi

7000 - 8000 : Tabasco sosu (Habanerolu)

10,000 - 23,000 : Serrano biberi

30,000 - 50,000 : Cayenne biberi

50,000 - 100,000 : Thai biberi, Malagueta biberi

100,000 - 200,000 : Jamaika Acı Biberi

100,000 - 350,000 : Scotch Bonnet biberi

100,000 - 350,000 : Habanero biberi

350,000 - 577,000 : Red Savina biberi

876,000 - 970,000 : Dorset Naga biberi

855,000 - 1,041,427 : Naga Jolokia biberi (Dünyanın en acı 2. biberi)

1,500,000 : Caroline Reaper bibiri (Dünyanın en acı biberi)

2,000,000 - 5,300,000 : Biber gazı (Birleşik Devletler standartlarına uygun biber gazı)

9,100,000 : Nordihidrokapsaisin (kimyasal hali)

15,000,000 - 16,000,000 : Saf Kapsaisin (Kimyasal hali)

Acı değerlerine göre en az acılı biberden en çok acılıya doğru sıralanışı bu şekildedir. Değerler sol tarafta yazmaktadır. Genellikle aralıklar halindedir. En acısı yaklaşık 16 milyon Scoville değerine sahip olan saf kapsaisin'dir. Fakat bu kimyasaldır. Yani normal biberi bulunmuyor.

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