Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
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Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu şahsın saldırıcı sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın için yüzlerce kişi tepki yürüyüşü düzenledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu şahsın saldırıcı sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın için yüzlerce kişi tepki yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından kızının durumunu anlatan acılı baba ise gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu bir şahsın saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor. Pelitli Mahallesi'nde toplanan kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi, duruma tepki gösterebilmek için eylem yaptı. Yürüyüşün ardından kızının durumunu anlatan acılı baba ise gözyaşlarına boğuldu.

"Lütfen sesimize kulak olun"

Bir muhtar olarak Ayşegül'ü koruyamadığı için vicdanen kendisini suçlu hissettiğini söyleyen Pelitli Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, "Tek temennimiz, tek duamız kızımızın bir an önce sağlığına kavuşup, aramıza dönmesidir. Şu anda hepimiz Ayşegül'e dua ediyoruz. Daha kaç tane Ayşegül yanacak. Lütfen sesimize kulak olun, bu halkın sesine kulak olun. Anneler, babalar yanmasın, çocuklarımız katledilmesin. 5 gündür çok üzüntülüyüm, çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben buradan bölgemizdeki kolluk kuvvetlerine, olağanüstü mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iğne deliğiyle toprak kazırcasına, adım adım bu caniyi yakaladılar. Ben Pelitli halkı adına onlara şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar" dedi.

Çok feci bir şekilde yıprandığını kaydeden baba Metin Aydın ise, "Allah kimsenin başına vermesin. Güpegündüz benim kızım evine giderken hiç tanımadığı bilmediği bir insan tarafından zulme uğradı. Şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Bu olaylar oluyor, geçiyor. Daha önceden de başkalarının başına gelmişti. Bunun her türlü milletten, her türlü ırktan kötü insan var. Zaten biz bu tehlikeyi biliyorduk, biz çocuğumuzu orada yalnız bırakmıyorduk. Ben bu köye geleli 2 yıl oldu 2 yıldır o yollardan ben, annesi, abisi götürüyordu. Ama bir sefer unuttuk, onun cezası bize çok ağır oldu. Cezasını bize çok ağır verdiler" diye konuştu. - KOCAELİ

Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Acılı baba kızının durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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