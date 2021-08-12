Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
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Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor

Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün nerden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi oğullarının katilinin bulunmasını ve suçluların cezasını çekmesini istiyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün nerden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi oğullarının katilinin bulunmasını ve suçluların cezasını çekmesini istiyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Emir Yuşa Atıcı (15), dedesini ziyaret etmek için geçtiğimiz günlerde Trabzon'a geldi. Dün Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesinin evinin önünde arkadaşları ile oturan Emir, bir anda aniden yere düşünce arkadaşları başından kan geldiğini fark etti. Hemen ailesine haber verilirken, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil Serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşunun hedefi olduğunu belirlendi. Nerden atıldığı belli olmayan yorgun merminin Emir'in sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehadet getirerek canını verdi

Cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek olan Emir'in arkadaşı olay anında yanında olan Muhammet Ali Tosun, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Tosun, "Birden 'pat' diye bir ses geldi, sanki ayak yere vururmuş gibi. Emir abinin gözleri havaya doğru kaydı, sonra yere sağa doğru düştü. Ben solundaydım, ben de panikledim. 'Eşhedü enla ilahe illallah' deyip şehadet getirmeye başladı" şeklinde konuştu.

"Bu işe artık bir önlem alınsın; bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın"

Baba Mustafa Atıcı oğlunun İstanbul'dan dedesini ziyarete geldiğini ve Cumartesi günü de İstanbul'a geri dönmeyi planladığını belirterek, "Öncelikle bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Bu silah olayı kaldırılsın artık. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Yazık, günah insanlara. İnsanlar neler çekiyor. Evladımızı 15 yaşında toprağa koyacağız. Bu işe bir önlem alınması lazım artık" derken, anne Asiye Atıcı ise "Köpeği gezdirmeye çıkmıştı. Sonra çığlık seslerini duyduk, yanına gittik. Ambulansı aradık. Bir gözü açık gitti, hayalleri yarım kaldı. En yakınım bile olsa suçluların bulunmasını istiyorum, cezasını çeksin. Ben gözünün içine bakarak hesap soracağım ona" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yeşilbük mahallesinde güvenlik güçleri olayın zanlısını bulmak için geniş çaplı inceleme başlatırken, çevrede ve fındık bahçelerinde boş kovan arandı. Emir Yuşa Atıcı'nın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. - TRABZON

Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor
Acılı anne ve baba maganda kurşununa kurban giden oğullarının katilinin bulunmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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