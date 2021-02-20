"Acılara yürüyor korkmuyorum" Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozu
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"Acılara yürüyor korkmuyorum" Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozu

20.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:50

Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti.

Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti.

İstanbul'da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarmaya gitti. Maldivler'de tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'dan yeni poz geldi.

"Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan ünlü yıldız binlerce beğeni aldı.

Süreyya Eridi

Uzun zamandır Miami'de yaşayan sosyetik isim Süreyya Yalçın, turuncu elbisesi ve püsküllü ayakkabılarıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı. Yalçın, zayıflığıyla dikkat çekti.

Maldivler tatili

İstanbul'un karla kaplandığı günlerde, Biricik Suden Maldivler'de güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Suden, tatil karelerini Instagram'da takipçileriyle de paylaşıyor.

Baş aşağı Şeyma

Direk dansına merak saran Şeyma Subaşı, performans videosunun ardından baş aşağı durduğu kareleri paylaştı. Subaşı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

İmaj yeniledi

Hande Doğandemir imaj yeniledi. Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajıyla verdiği pozları Instagram hesabına yükledi. Doğandemir'in yeni hali takipçilerinden tam not aldı.

Sabah yogası

Eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, pandeminin ilk günlerinden bu yana yoga yapıyor. Bu alanda kendini hayli geliştiren Demirel, önceki gün de yoga yaparken verdiği pozları Instagram'da "Bazı sabahlar pek güzel" notuyla paylaştı.

Aile saadeti

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz, önceki gün kızları Vina ile Etiler'de görüntülendi. Elinde eşinin aldığı lavantayla poz veren Müge Boz, "Setten kalan zamanlarımda eşim ve kızımla vakit geçiyorum" dedi.

? Sayit DURMAZ

Kaynak: Hürriyet

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