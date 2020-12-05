Acil toplanma alanı nedir? Acil toplanma alanları nerelerdir? Acil toplanma alanını bul!
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Acil toplanma alanı nedir? Acil toplanma alanları nerelerdir? Acil toplanma alanını bul!

05.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:20
Acil toplanma alanı nedir? Acil toplanma alanları nerelerdir? Acil toplanma alanını bul!

Belediye tarafından yürütülen ve insanların nasıl başvuru yapacağı hakkında bilgi sahibi olmadığı Acil toplanma alanı nedir? Acil toplanma alanları nerelerdir? Acil toplanma alanını bul! gibi soruları

Deprem sonrası riskleri en aza indirmek ve güvenli alanlarda yer almak için oluşturulan Acil toplanma alanı nedir? Acil toplanma alanları nerelerdir? Acil toplanma alanını bul!

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANLARI NERELERDİR?

Temel ihtiyaçlara yakın,

Yapısal olmayan tehlikelerden uzak,

İkincil tehlikelerden uzak,

Engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun,

Ulaşılabilir ve tahliye edilmesi kolay,

81 ilde, uygun her ilçede ve mahallededir.

Siz Neler Yapmalısınız?

Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme becerisini kazanabilmek için;

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ''Temel Afet Bilinci Eğitimi'' eğitimlerine katılarak Afet öncesi hazırlıklarının neler olduğu, Afet sırası nasıl davranılacağı ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilgi edinin.

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.

Acil durum telefonlarını öğrenin.

Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:

Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.

Toplanma alanınızı öğrenin.

Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.

Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin.

İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayın.

ACİL TOPLANMA ALANINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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