'Acil servise gitmek, otobüse binmek ya da markete gitmekten daha güvenli'
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'Acil servise gitmek, otobüse binmek ya da markete gitmekten daha güvenli'

01.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:51
'Acil servise gitmek, otobüse binmek ya da markete gitmekten daha güvenli'

ACİL Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Murat Özgenç, koronavirüs salgını döneminde hastaneye başvuruların azaldığını belirtti.

ACİL Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Murat Özgenç, koronavirüs salgını döneminde hastaneye başvuruların azaldığını belirtti. Acil servislerde pek çok ortama göre daha fazla önlem alındığını belirterek "Maske ve sosyal mesafeye uyarak acil servise gelmek, otobüse binmekten veya süpermarkette alışveriş yapmaktan kat kat daha güvenli" dedi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Murat Özgenç, Covid-19 salgınının insanların 'acil servis' algısını değiştirdiğini belirtti. Önceki yıllarda hasta yoğunluğundan yakınılan acil servislere salgın sürecinde bulaş korkusu nedeniyle başvuru sayısının azaldığını kaydeden Dr. Özgenç, bu korkunun yersiz olduğunu söyledi. Acil servislerde, diğer pek çok ortama göre daha çok tedbir alındığını vurgulayan Dr. Mustafa Murat Özgenç, "Mümkün olduğunca izolasyon kurallarına riayet ediliyor. Başvuran hastalar Covid-19 tanısı alınca izole ediliyor. Maske ve sosyal mesafeye uyarak acil servise gelmek, otobüse binmekten veya süpermarkette alışveriş yapmaktan kat kat daha güvenli" dedi.

Acil servislerin hastanelerin girişinde olsa da Acil Tıp'ın günümüz sağlık sisteminin tam merkezini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Özgenç, "Bu süreçte acil servislerde izolasyon koşullarını sağlamak için geçici ya da kalıcı değişiklikler yapıldı. Buna bağlı çalışma süreleri değişti. Kalabalık acil servislerde Covid-19 bölümleri tamamen ayrıldı. İnsanlar acil durumlarını aksatmamalı. Çünkü hayat söz konusu. Hayatı tehdit eden acil durumlarda zaman çok önemlidir. Pek çok acil durumda acil servise başvurma korkusu sebebiyle hastalar tereddüde düşüyor" şeklinde konuştu.Covid-19 salgını sürecinde pek çok insanın belki de acil servise uygun zamanda başvurabilse düzeltilebilecek sebepten dolayı hayatını kaybettiğini ya da kalıcı işlev kaybıyla karşılaşabildiğini sözlerine ekleyen Dr. Özgenç, şunları söyledi:

"Bir insanın Covid-19 hastalığı ve buna bağlı risklerden korkması doğal. İnsanlar kendilerini veya yakınlarını orantısız bir korkuya kapılmasın, kurban vermesin. Acil servislerden korkmasınlar."


'Acil servise gitmek, otobüse binmek ya da markete gitmekten daha güvenli'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR

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