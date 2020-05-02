Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
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Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
02.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:11

Samsun'da acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Bafra'da kalp hastası bir kişi için çağrılan ambulans helikopterin ekili bir tarlaya inmesine izin verilmeyince helikopter hastayı alamadan geri döndü.

TARLA SAHİPLERİ HELİKOPTERE İZİN VERMEDİ

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 Acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter etraf yamaç olduğu için bir tarlaya inip hastayı almak istedi. Ancak, tarla sahipleri ambulans helikopterin tarlalarına inmelerine izin vermedi. Helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu. Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı.

HASTAYI ALMADAN GERİ DÖNDÜ

Vatandaşlar izin vermeyince pilot durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter hastayı alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı. Hasta için ise barajdan geçiş olmadığı için Sinop'tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (9)
500
ATMIŞYEDİ: Karadeniz indanı mert olur bu yakışmadı ama tabi bğtün samsuna yıkmamak lazım 2.3 kişinin yaptığını ayıp etmişler insan sağlığından dahamı önemli 20 kg buğday
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ALPER: Allah belanizi versin
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GURBETCİ 2: Bir insan cani kac kilo mahsule esittir?
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HA_KEAN: Asam ekmis misiri kalp hastasi dahami onemli ulan kendi hasta olur insallahda o helikopterin pervanesiii
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ALMANYA: Hiçmi bir boş alan yoktu.. oraya inip arabayla helikoptere getirilip ve acil konularda engel olan kişiler sorgulanmalı.. Eğer helikopter tarlaya zarar verecek olsa da karşılığı ödenerek görev yerine getirilmeliydi..bbirakin artık bu aptalliklari.. berbat bu haberleri duymak bile mantıksız...
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GURBETCİ: yuh artik bu kadar da anca türkiyede olurdu zaten. . .
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SEFA: Yerin dibine batsın tarlanız bu kadar mı insanlığınız. İnşallah o halikoptere sende muhtaç olursunda yetişemeden geberir gidersin
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SEMRA: Samsun insanını iyi bilirdim ama bu haberş okuyunca samsuna olan sevgim kalmadı. Utanmazlara bak tarla sahiplerinin allah belasını versin. Adamlarda vicdan olsa insan hayatı herşeyden önemlidir.
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HAKİM55: Tarla sahiplerini insanlık adına sadece kınıyorum
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500
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