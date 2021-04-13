Açıkta erik hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadına başlanan eriğin kilogramı 35-40 liradan satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadına başlanan eriğin kilogramı 35-40 liradan satışa sunuluyor.

Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden olan ilçede, açık alanda erik hasadı başladı.

Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, Sabak Mahallesi'nde Süleyman Göktaş'a ait hasadı yapılan 13 dönümlük erik bahçesini ziyaret etti.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yörede hem açıkta hem de örtü altında erik üretimi yapıldığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 15 bin dönüm erik bahçesi olduğunu, buradan 15-20 bin ton rekolte beklediklerini aktaran Göktaş, "Erik için olumlu, üretici için olumsuz şartlar yaşadık. Haftalık ve günlük mevsimsel değişimlere şahit olduk. Verimin ve rekoltenin yüksek olması inşallah bütün olumsuzlukları telafi edecektir. Fiyatlar makul seviyede. Bu yıl ihracat çok önemli yer tuttu. Örtü altı eriklerimizle bu yıl ihracat arttı. Şu anda ihracat devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

Üretici Süleyman Göktaş da geçen yıla kıyasla üretim maliyetlerinin arttığını dile getirerek, "Birlik, Ziraat Odası Başkanlığı ve zirai danışmanlarımızın desteğiyle ağaçlarımızın stresiyle mücadele ettik. Maliyetlerin üstesinden gelebilmek için fiyatlarımızın da iyi olması lazım. Bunun için de ihracat en büyük destekçimiz olacak." diye konuştu.

Göktaş, hasadına başlanan ürünün 35-40 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya