Açıkta erik hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Açıkta erik hasadı başladı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadına başlanan eriğin kilogramı 35-40 liradan satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda hasadına başlanan eriğin kilogramı 35-40 liradan satışa sunuluyor.

Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden olan ilçede, açık alanda erik hasadı başladı.

Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, Sabak Mahallesi'nde Süleyman Göktaş'a ait hasadı yapılan 13 dönümlük erik bahçesini ziyaret etti.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, yörede hem açıkta hem de örtü altında erik üretimi yapıldığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 15 bin dönüm erik bahçesi olduğunu, buradan 15-20 bin ton rekolte beklediklerini aktaran Göktaş, "Erik için olumlu, üretici için olumsuz şartlar yaşadık. Haftalık ve günlük mevsimsel değişimlere şahit olduk. Verimin ve rekoltenin yüksek olması inşallah bütün olumsuzlukları telafi edecektir. Fiyatlar makul seviyede. Bu yıl ihracat çok önemli yer tuttu. Örtü altı eriklerimizle bu yıl ihracat arttı. Şu anda ihracat devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." ifadesini kullandı.

Üretici Süleyman Göktaş da geçen yıla kıyasla üretim maliyetlerinin arttığını dile getirerek, "Birlik, Ziraat Odası Başkanlığı ve zirai danışmanlarımızın desteğiyle ağaçlarımızın stresiyle mücadele ettik. Maliyetlerin üstesinden gelebilmek için fiyatlarımızın da iyi olması lazım. Bunun için de ihracat en büyük destekçimiz olacak." diye konuştu.

Göktaş, hasadına başlanan ürünün 35-40 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Açıkta erik hasadı başladı
Açıkta erik hasadı başladı
Açıkta erik hasadı başladı
Açıkta erik hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Açıkta erik hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:46:35. #1.14#
title