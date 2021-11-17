Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri, koronavirüs nedeniyle kovid-19 izinlerini uygulamaya başladı. 2 ay süre ile uzatılan cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklama geldi. Peki, cezaevlerinde izinler ne zaman bitiyor? Açıkcezaevi izinleri uzatıldı mı? Kimler, hangi cezaevine dönmeyecek?

AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre MKYK'da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.

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